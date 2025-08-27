Belén Palerm: “El objetivo de la mitja veda de caça es proteger el campo y el trabajo de los agricultores”.

La consellera de Igualdad, Participación Ciudadana y Sector Primario del Consell de Formentera, Belén Palerm, ha detallado en Formentera al día el alcance de la mitja veda de caça que se abrió el pasado 24 de agosto y se extenderá hasta el 19 de octubre.

Concretamente, Palerm ha confirmado que “es un periodo corto y regulado que permite complementar la veda general y controlar especies de caza menor para dar respuesta al impacto de la superpoblación de palomas torcaces en los cultivos de la isla, especialmente en la aceituna, donde los agricultores se quedan sin la recogida de esos frutos porque los animales, ante la sequía, buscan alimento en los campos”.

Imagen de una paloma torcaz | Redacción

La consellera ha confirmado que la caza se podrá realizar tanto con escopeta como con perros y que estará autorizada los jueves y domingos en terrenos libres y privados, con un máximo de 15 ejemplares por cazador y día, mientras que en los cotos, la práctica queda restringida a los domingos, siempre en un lugar fijo y con autorización previa del servicio de caza del Consell y de los propietarios.

Por otra parte, la consellera adelantó que en octubre se iniciará un nuevo estudio específico en Formentera “para analizar medidas adicionales que permitan afrontar esta problemática y encontrar estrategias que garanticen el equilibrio entre naturaleza y actividad humana porque nuestro objetivo es proteger tanto el campo como la continuidad del trabajo de los agricultores”.

Formentera al día del 27 de agosto

El último Formentera al día de este mes de agosto también ha repasado la multa de 100.000 euros que ha confirmado el Consell insular de de Formentera a los organizadores de una fiesta ilegal que se organizó en julio del año pasado en una vivienda turística en la zona de es Cap de Barbaria que solo estaba habilitada para diez plazas y que tenía 70 personas, música a todo volumen, barra de bebidas e incluso venta de entradas por internet y de las reuniones del presidente insular Óscar Portas con su equipo con los responsables del PP, José Vicente Marí Bosó y Miquel Jerez para exponerles la difícil situación que vive Formentera ante la llegada de migrantes.

Y hemos continuado con una información de servicio ya que este lunes y hasta el 31 de marzo quedará abierta la veda de pesca del raor, un pez muy apreciado en nuestras aguas y en la mesa de la isla como demuestra que ya hay tramitadas 170 licencias recreativas en Formentera y que desde la Conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua ha levantado 10 actas en Formentera desde junio durante las inspecciones de vigilancia del litoral para detectar irregularidades en embarcaciones de recreo y chárter.

El raor es uno de los pescados más valorados en Formentera | Redacción

Por otro lado, también el Govern ha adjudicado el contrato para desarrollar el quinto Plan de Fosas de Baleares en los cementeris Vell y Nou de Sant Francesc y una inversión de 2,6 millones de euros para mejorar y modernizar varias estaciones depuradoras de aguas residuales en Baleares, incluyendo la de Formentera que sufrirá una reforma integral tras la temporada turística con un presupuesto propio de casi 5 millones de euros.

Mientras, el Consell ha incorporado a cuatro jóvenes cualificados gracias al programa SOIB Oportunidades de Empleo para Personas Jóvenes Cualificadas en Entidades Locales 2025 en Medio Ambiente, Recursos Humanos, Deportes y Gestión Forestal y Medio Natural y en materia de agenda hemos recordado que hoy desde las siete de la tarde a las nueve de la noche La Mola acoge Sa Fireta, un espacio gratuito con castillos hinchables y muchas actividades gratuitas para todas las edades que también repite los jueves en es Pujols, los viernes en Sant Ferran, los lunes en Sant Francesc y los martes en la Savina.

Formentera ha contratado a cuatro jóvenes para su Consell | Redacción

Por último, el Far de la Mola acoge de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y hasta el 28 de septiembre la muestra 'Historias de migraciones: Eivissa y Formentera, tierra de salida y llegada' que organiza el Fons Pitiús de Cooperació y la Sala Ajuntament Vell sigue con la exposición Danzantes que recoge obras de Mar Ample, Marc Sánchez Crams, Ginny Sims y Nobutaka Hayashi de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas menos los domingos, festivos y lunes por la mañana que la sala estará cerrada.