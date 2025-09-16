Belén Alvite: “Las agendas del CEPCA y el Consell d'Eivissa son herramientas que inspiran, educan y ofrecen referentes positivos a la juventud”

La directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (CEPCA), Belén Alvite, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la nueva edición de las agendas escolares que se ha elaborado por quinto año consecutivo junto al Consell d’Eivissa para repartirlas en Primaria y Secundaria y que vayan “mucho más allá de la organización académica para convertirse en una herramienta educativa que inspira, educa y ofrece referentes positivos a la juventud”.

Concretamente, Alvite ha explicado que el proyecto nació hace un lustro “con la intención de trabajar valores como la igualdad de género y la justicia social a través de referentes internacionales como Greta Thunberg o Malala y que con el tiempo, las agendas han ido incorporando ejemplos locales de adolescentes de la isla que destacan en disciplinas muy variadas para demostrar que si te esfuerzas un poco, puedes conseguir muchas cosas”.

Un momento de la presentación de las agendas en el Consell d'Eivissa con algunos de sus protagonistas | Redacción

No en vano, entre las novedades, este año se incluyen quince jóvenes protagonistas de Ibiza que rompen estereotipos de género y destacan por su esfuerzo y talento como una portera de fútbol, un bailarín becado en la escuela de Antonio Banderas, una campeona de kickboxing o estudiantes de robótica premiados internacionalmente y que “se han convertido en modelos de superación para sus compañeros”.

Además, en la agenda de primaria se ha creado la sección Good News, centrada en avances científicos y sociales que mejoran la vida de personas con diversidad funcional, junto con cuatro personajes muy especiales que acompañarán a los escolares durante los próximos cursos y “así entendamos que la inclusión tiene que ser algo más que una palabra, trascendiendo en la actitud de entender que en este mundo todos tenemos cosas preciosas que aportar”.