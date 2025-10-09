La Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer presenta su agenda solidaria hasta final de año

La Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC) ha dado a conocer el calendario de actividades que se desarrollará en los próximos meses con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a personas afectadas por la enfermedad en las Pitiusas.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, su presidenta, Gail Fear, recordó que la misión principal de la entidad es “acompañar a pacientes que a menudo se sienten abrumados por tratamientos, trámites y soledad”. Para ello, destacó la existencia de un teléfono de ayuda disponible las 24 horas (666 991 336) y un correo de contacto (ifcc@ibizacancer.com ), además de la posibilidad de colaborar como voluntario o realizar donaciones a través de la web ibizacancer.com.

Entre los próximos eventos solidarios destacan:

8 de octubre : Actuación de la colla de Sant Antoni de Portmany junto a un grupo folclórico de Cazorla, en el auditorio detrás de la iglesia de Sant Antoni.

18 de octubre : Carrera solidaria en Sant Antoni organizada junto al Ayuntamiento, en colaboración con otras asociaciones contra el cáncer.

16 de noviembre : Paseo solidario, dirigido a amantes de la caminata y la vida saludable.

Navidad: Venta de la tradicional lotería en las sucursales de Banca March.

Fear quiso subrayar que todos estos actos tienen un objetivo muy claro: “La gente piensa a veces que los eventos son solo entretenimiento, pero la finalidad es recaudar fondos para poder ayudar a los demás. Somos puro y duro voluntariado, nadie cobra un sueldo, entregamos nuestro tiempo y nuestro amor para apoyar a quienes más lo necesitan”.

Asimismo, la presidenta valoró el respaldo de las instituciones y profesionales sanitarios, aunque señaló que “la burocracia y la barrera del idioma complican mucho el camino de algunos pacientes”. Por eso, insistió en la importancia del trabajo de las asociaciones para “allanar el camino” en esos momentos difíciles.

La entrevista concluyó con un llamamiento a la ciudadanía: “Siempre necesitamos voluntarios. Hay muchas formas de ayudar, desde acompañar a pacientes hasta colaborar en la organización de actividades. En cuanto más voluntarios, mejor”.