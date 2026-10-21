Artal Mayans: "Promocionar Formentera fuera de temporada no entiende de colores políticos porque une a toda la sociedad de la isla"

El conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero el nuevo Plan Estratégico de Marketing Turístico con el que, según sus palabras, "se busca aprovechar mejor los recursos disponibles y consolidar la actividad turística más allá de los meses de verano".

En este sentido, Mayans ha dejado claro que "es un plan que no entiende de colores políticos ya que tiene el mismo objetivo común de poner en marcha las campañas y acciones promocionales para la isla que puedan ofrecer mejores resultados con un presupuesto limitado". No en vano, según el conseller, la estrategia apuesta "especialmente por reforzar los meses de mayo y octubre mediante actividades deportivas, senderismo, gastronomía y propuestas culturales y por impulsar campañas digitales dirigidas a públicos específicos y mejorar el análisis de los datos turísticos".

Además, el plan contempla mejoras en la página web turística de Formentera, que ya incorpora un directorio de alojamientos, restaurantes, comercios y actividades, donde los establecimientos pueden publicar horarios, menús y ofertas y un asistente virtual basado en inteligencia artificial para resolver las dudas de los visitantes cuando no puedan acudir a una oficina de turismo y que, según el conseller, "se busca modernizar la promoción de Formentera y favorecer una actividad turística más estable durante todo el año".

Todo ello, además, basándose en la idea "de intentar aprovechar que fuera de los meses de temporada en Formentera hay más atractivos que los tradicionales del sol y la playa con más tranquilidad, la posibilidad de disfrutar con más calma de la isla y unos precios más bajos" y en este sentido, Mayans se ha mostrado convencido de que la ampliación de la temporada turística "empieza a dar resultados aunque sea un proceso lento en el que no se verán los frutos de un año para otro, ni en dos, ni en tres".

De hecho, ha puesto como ejemplo, el crecimiento de las jornadas gastronómicas, que han pasado de contar con 12 restaurantes participantes hace tres años a los 26 actuales, y que se ha convertido en una de esas muchas actividades que fuera de los meses centrales del año "contribuyen a que cada vez más establecimientos puedan mantener su actividad durante más meses".