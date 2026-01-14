Artal Mayans: "Formentera se presenta en FITUR con un turismo sostenible y auténtico"

El segundo Formentera al día de este 2026 ha tratado principalmente la presencia del Consell insular del 21 al 25 de enero en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebrará en Madrid.

Y en este sentido, el conseller del ramo, Artal Mayans, ha explicado en Onda Cero que la isla volverá a mostrar sus grandes valores como destino “como la tranquilidad, la autenticidad y la sostenibilidad” ya que, según sus palabras, Formentera “no necesita grandes novedades cada año para diferenciarse, sino que su atractivo radica en mantener un estilo constante, sostenible y familiar”.

A pesar de ello, la intención es seguir ampliando su oferta más allá del sol y la playa, con eventos deportivos como una prueba de atletismo por relevos para equipos de cuatro participantes, un torneo de fútbol para niños en Semana Santa “para que los niños y niñas puedan disfrutar de la isla y enamorarse de ella desde bien pequeños” o la campaña Formentera mira al cel que aprovecha fenómenos astronómicos y el distintivo Star light para disfrutar del cielo nocturno.

Por último, Mayans también ha destacado cómo Formentera protege su entorno “sin renunciar al turismo basándose en plazas limitadas, acceso controlado y un modelo que prioriza la naturaleza, la gastronomía y el deporte, siendo conscientes de que sostenibilidad no es solo una palabra sino garantizar que la isla siga ofreciendo experiencias sin comprometer sus recursos”.