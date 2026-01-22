Artal Mayans: "El éxito de Formentera es saber mantener lo que tiene sin querer ser lo que no es”

El conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que la intención de su presencia en la feria internacional de turismo Fitur es "seguir mostrando su modelo turístico basado en la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad a través de una intensa agenda de reuniones y la presentación de nuevas pruebas deportivas pensadas para atraer visitantes durante todo el año".

No en vano, desde el stand de Baleares Mayans ha asegurado que aunque la isla "se vende por sí sola", la presencia en ferias como FITUR sigue siendo relevante "para dar a conocer todo lo que Formentera puede ofrecer" y que por ello se mantienen reuniones con empresas de servicios y comunicación, otras administraciones y touroperadores, "con el objetivo de establecer colaboraciones que aporten valor a la isla".

En este sentido, según el conseller de Turismo, la sostenibilidad ha vuelto a ser uno de los grandes ejes del discurso de Formentera en la feria teniendo en cuenta que "la isla se ha convertido en un referente debido a que ha sabido mantener lo que tiene sin querer ser lo que no es con una filosofía que busca preservar una isla tranquila, virgen y fiel a la identidad que conocieron generaciones anteriores, sin caer en crecimientos artificiales".

Concretamente, uno de los principales focos de atención en FITUR ha sido el calendario deportivo con novedades como la prueba Formentera 4x10K, que se celebrará la semana previa a la Media Maratón y en la que equipos de cuatro corredores completarán recorridos de 10 kilómetros o un nuevo torneo internacional de fútbol alevín, que se disputará del 3 al 6 de abril y que reunirá a equipos de gran nivel, y que, además se suman a citas ya consolidadas como la Media Maratón, la 15K, la Volta a Formentera en BTT, la Marnatón o la Vuelta a Vela "reforzando el atractivo de la isla en temporada media y baja, ayudando además a redefinir el concepto de turismo apostando por contenido real, experiencias y ambiente, más allá de la imagen".