Antonio Viñarás: “Ibiza fue escenario de una de las primeras transmisiones radiotelegráficas del mundo”

En el Más de Uno Ibiza y Formentera especial por el 35 aniversario de Onda Cero hemos querido viajar en el tiempo y sumergirnos en los orígenes de la radio de la mano de una de las personas que más sabe del tema en las Pitiusas y probablemente en el mundo, el historiador Antonio Viñarás, comisario en 2019 de la exposición más completa que se ha realizado nunca sobre la historia de la radio en Ibiza.

Viñarás ha comenzado dejando claro algo que aún hoy muchos desconocen: “En 1902 se realiza entre Xativa y Sant Josep de sa Talaia una de las primeras transmisiones radiotelegráficas del mundo gracias al español Julio Cervera Baviera quien realizó estas pruebas técnicas al mismo tiempo que Marconi y con un sistema incluso más rápido en la transmisión de letras”.

Julio Cervera Baviera fue un inventor y destacado personaje valenciano al que la historia ha condenado al ostracismo | Redacción

El hecho fue tan relevante que incluso lo recogió The Times de Londres y por ello, el conocido historiador ha subrayado la importancia de reivindicar a este pionero, lamentando que “España no lo haya incorporado al imaginario colectivo como sí han hecho otros países con sus referentes”, y después, también ha repasado otros nombres clave de los años 20 en la isla como Vicente Belenguer Martínez, que construyó un receptor en 1926, y José Soriano Morelli, oficial de telégrafos que inventó un aparato para transmitir señales Morse barato y eficaz.

Después, el siguiente gran capítulo ha llegado cuando en 1936, Antonio Viñarás ha recordado la creación de Radio Ibiza, “una emisora no comercial utilizada en plena Guerra Civil para transmitir mensajes familiares y partes informativos y que probablemente era propiedad del propio Belenguer porque ya aparecía en los anuarios de radioaficionados” y al mismo tiempo ha recordado que después “los años 40 y 50 fueron terribles ya que la posguerra retrasó a Ibiza en todos los aspectos y también en el de la radiodifusión”.

El historiador Antonio Viñarás en una imagen de archivo | Periódico de Ibiza y Formentera

Por ello, no fue hasta 1959 cuando la isla vio nacer su primera gran emisora, Radio Popular, conocida como Radio Ibiza, instalada en el campanario de la iglesia de Santa Creu gracias a la cesión del espacio por parte de su director, Joan Marí Cardona y de la que salieron nombres que marcaron época como Concha García Campoy, Jaime Riera, Mice García, Maribel Torres o Joan Serra… y finalmente, Viñarás ha recordado que en 1992 llegó Onda Cero en Ibiza, dirigida entonces por José María Pérez, con una plantilla integrada por José Luis Moreno, Eleonor Pérez o Brian Newman, entre otros y que fueron los pioneros de lo que hoy es nuestra casa.