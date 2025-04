Antonio Torrecilla: “No puedes presumir de beneficios millonarios y luego tener a la policía portuaria sin zapatos”

Antonio Torrecilla, miembro del comité de empresa del sindicato mayoritario Coordinadora de Autoridades, ha detallado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero la situación crítica que atraviesan los trabajadores portuarios y que les ha llevado a convocar este miércoles 30 de abril una concentración en Palma a nivel balear para exigir mejoras laborales.

Una concentración que se celebrará, coincidiendo con la inauguración de la Feria Náutica, y que según Torrecilla tiene como objetivo dar mayor visibilidad a una problemática que "no se puede seguir ignorando" porque aunque afecta en su gran parte a la policía portuaria "también ha llegado a todos los trabajadores de toda la Autoridad Portuaria".

Antonio Torrecilla, miembro del comité de empresa de Coordinador de Autoridades Portuarias | Redacción

Entre las reivindicaciones más urgentes, el sindicalista ha señalado el "vaciado de funciones" que sufre la policía portuaria, agravado por la intención de retirarles la extensión de funciones. Algo que, asegura, "no ha ocurrido en ningún otro puerto" tras más de 20 años desempeñando esas labores y que por consiguiente "ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Carencias en material y sueldos de los más bajos de España

También ha detallado otras carencias como la falta de vestuario y equipamiento básico – "no puede ser que una empresa que presume de beneficios millonarios tenga a la policía sin zapatos y que los compañeros tengan que pasarse ropa de abrigo porque la gente nueva no tiene vestuario" – y ha resaltado los problemas salariales, calificando de "escabroso" el hecho de que "en la Autoridad Portuaria que más factura, los sueldos sean de los más bajos". No en vano, según sus palabras, "un policía portuario con antigüedad mínima percibe aproximadamente 1.500 euros mensuales, una cantidad insuficiente para afrontar el elevado coste de vida en Ibiza".

Policía Portuaria de Baleares en Ibiza | Redacción

Una situación muy preocupante que también repercute directamente en la seguridad de los puertos baleares. "Estamos bajo mínimos todo el año. No puedes atender los dos millones de pasajeros anuales que pasan por Ibiza y Formentera con estas condiciones", ha lamentado un Antonio Torrecilla que también ha asegurado "que se realizan patrullas unipersonales en una práctica totalmente prohibida por motivos de seguridad".

Actualmente, en Ibiza, la plantilla policial está compuesta por 29 agentes, mientras que el total de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Baleares ronda los 400 y en este sentido ha recordado que, pese a haber firmado recientemente un convenio local "con vistas a confiar en la empresa", la situación "solo ha ido a peor" en los últimos meses.