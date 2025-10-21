Antoni Ferrer Abárzuza: “La historia de Ibiza hubiera sido muy diferente si no hubiera producido sal”

El brillo blanco de las salinas de Ibiza esconde siglos de historia, comercio y trabajo colectivo y por ello, en el marco de la novena Fira de la Sal de Sant Jordi, el historiador Antoni Ferrer Abárzuza ofreció una conferencia que devolvió la mirada a la Edad Media, cuando la sal fue el motor económico y social que modeló la identidad de la isla.

Por ello, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera donde ha explicado que la producción de sal en Ibiza "alcanzó gran relevancia a partir del siglo XIII, cuando en 1267 los propios habitantes de la isla asumieron la gestión de las salinas, hasta entonces controladas por los señores feudales y cuando a cada ciudadano se le asignaba una parte de la cosecha según su riqueza, lo que implicaba a toda la población en el trabajo de extracción en un modelo de producción participativo y singular en el Mediterráneo medieval".

El historiador Antoni Ferrer Abárzuza | Redacción

Además, el historiador ha recordado que la sal fue el equivalente al “turismo de aquella época porque fue una industria internacional que atrajo a mercaderes genoveses y de otros lugares, y porque proporcionó a Ibiza una fuente de riqueza en divisas difícil de igualar".

Desgraciadamente, Antoni Ferrer Abárzuza también ha recordado que "los conflictos políticos y las guerras entre la Corona de Aragón y Génova provocaron altibajos en su comercio llegando la decadencia de este comercio de la sal entre los siglos XVI y XIX, cuando otras exportaciones como la algarroba o el esparto ganaron terreno”. Sin embargo, a pesar de ese declive, los vestigios de aquella época siguen muy presentes en la isla y "es que desde la torre de la Sal Rossa hasta los estanques y topónimos de las salinas, el legado de aquella producción medieval se mantiene vivo" y por ello ha insistido "en la necesidad de profundizar más en la historia local en escuelas e institutos, no solo por su valor patrimonial, sino porque a través de ella se entiende mejor la gran historia de la humanidad y, sobre todo, que la historia de Ibiza hubiera sido muy distinta si no hubiera producido sal".