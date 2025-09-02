Anthony Blake: "Ibiza, se ha convertido en un espacio para mi inspiración artística"

El reconocido mentalista e ilusionista Anthony Blake, considerado una leyenda viva de la magia, ha repasado en una reciente entrevista en el espacio Hablando al Aire del programa Más de Uno Ibiza y Formentera aspectos íntimos de su vida y de su trayectoria.

Durante la conversación, conducida por Agustín Prades, Blake rememoró su niñez en Asturias, marcada por el juego en casa y la diferencia de edad con sus hermanos, lo que le llevó a ser un niño "más bien casero" y ha recordado cómo empezó a forjar amistades más adelante, en la adolescencia, llegando incluso a compartir anécdotas escolares de su época.

Uno de los momentos más destacados de la charla ha sido su reflexión sobre la crueldad infantil y cómo este fenómeno se ha transformado con el tiempo, ya que el conocido mentalista ha asegurado que "los niños son crueles por naturaleza, pero no porque tengan intención de crueldad, sino porque es evidente lo que ven".

En este sentido, Blake ha comparado esas vivencias con la dureza que observa actualmente en los casos de acoso escolar ya que según sus palabras "ahora hay como más crueldad porque los chavales tienen mayor cantidad de información cruel a través de las redes sociales".

Por otro lado, el conocido mentalista también ha valorado cómo Ibiza, lugar donde ha creado y desarrollado espectáculos en los últimos años, se ha convertido en un espacio de inspiración artística y todo ello con un estilo cercano y reflexivo en el que ha dejado entrever que detrás del ilusionista consagrado hay una persona que sigue analizando la vida con la misma curiosidad con la que de niño jugaba a inventar mundos con piezas de Mecano.