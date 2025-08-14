Andreu Coll: “Tras hacer ball pagès y música desde los nueve años es como si fuera la mitad de la isla y la mitad de otro lugar”

El músico, compositor y multiinstrumentista ibicenco Andreu Coll ha invitado en Más de Uno Ibiza y Formentera a residentes y turistas a asistir al concierto gratuito que ofrecerá dentro del programa de las Festes de la Terra del Ayuntamiento de Ibiza este sábado a las 21.00 horas en el baluarte de Sant Pere de Dalt Vila con su proyecto Andreu Coll Cosmic Trio.

Concretamente, Collo ha explicado que en él se podrá disfrutar con parte del repertorio de su álbum Right to Heaven, grabado en mayo en la ciudad polaca de Varsovia y en el que se combina jazz de vanguardia, improvisación y música inspirada en Ibiza “en un viaje que todo el mundo que tenga libre debería descubrir”.

Coll explicó que la fusión de estilos que caracteriza su propuesta le resulta natural tras haber crecido entre la música tradicional de la isla y otras influencias internacionales ya que también es sonador en la Colla de Vila. “Tras hacer ball pagès y música desde los nueve años es como si fuera la mitad de la isla y la mitad de otro lugar” y por eso, “al final, nuestros conciertos, sin letras, son accesibles a cualquier público, sea local o visitante”.

Al mismo tiempo, la cita que llega durante una pausa en su apretada agenda profesional que le ha llevado por toda Europa, tendrá un fuerte componente de improvisación, algo que el artista considera clave en su trayectoria con el Cosmic Trio. “Es el primer grupo con el que di un concierto como líder y hemos desarrollado una sinergia musical y de compañerismo que se nota, incluso cuando experimentamos”.

Además, para el músico, grabar y presentar un álbum sigue siendo esencial para consolidar proyectos y abrir nuevas oportunidades así “como una excusa para hacer una gira y para mostrar un nuevo concepto”.