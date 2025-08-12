Andreu Carles Seguí: “L’illa dels pintors busca promocionar el arte en mayúsculas y sin ningún tipo de cortapisas"

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila, acoge hasta el próximo 25 de septiembre La Illa dels Pintors, una muestra comisariada por el presidente de la Fundación Carlos Andrés, Andreu Carles Seguí, y que reúne más de 30 obras recientes y donaciones de artistas vinculados a la isla.

En este sentido, el propio Seguí ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que propuesta se enmarca en el programa de las Festes de la Terra, que es la segunda parte de una exposición homónima realizada en 2022 y que tiene como objetivo mostrar la colección inicial de la Fundación junto con las donaciones recibidas en los últimos tres años.

Así, según su comisario, el visitante encontrará “una muestra del arte y la pintura que se ha hecho en Ibiza durante el siglo XX”, con obras figurativas de los años 30 y creaciones de vanguardia de finales del siglo pasado con una selección que responde al espíritu inclusivo de la Fundación y que “busca promocionar el arte en mayúsculas, sin ningún tipo de cortapisas y sin orientaciones a favor o en contra de una forma de ver el arte”.

Imagen de la exposición L'Illa dels pintors en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Ibiza | Fundación Carloandres

Concretamente, la muestra combina pintura clásica y contemporánea, reflejando la diversidad estética y técnica de los artistas que han trabajado en la isla y es que según Seguí, Ibiza ha sido cuna y escaparate de creadores con proyección nacional e internacional, y muchos de ellos han expuesto en países como Estados Unidos o República Dominicana. “El arte de Ibiza siempre ha trascendido el ámbito local, y la isla también es conocida fuera gracias al trabajo de sus pintores”.

Por otro lado, Seguí ha destacado la oportunidad que supone exhibir estas obras en pleno verano, cuando la afluencia de visitantes a Dalt Vila multiplica el alcance de la muestra asegurando que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y la ISME, la Fundación Carlos Andrés “continúa con su labor de conservación y difusión del patrimonio artístico de la isla, reafirmando la relevancia cultural que la producción pictórica del siglo XX ha tenido y sigue teniendo en Ibiza”.