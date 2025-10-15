Ana Xantal: “Hablar del Alzheimer desde la vitalidad y el humor también ayuda a entender la vida”

La actriz Ana Xantal, miembro de la compañía Captiva Teatre, visitó los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar sobre la obra “Tocar mare”, un montaje escrito por la dramaturga mallorquina Marta Barceló que aborda el Alzheimer desde una mirada vitalista, tierna y con toques de humor. La representación tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 19:00 horas en el Centre Cultural de Puig d’en Valls, con entrada gratuita y la posibilidad de realizar donativos voluntarios en beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer.

“No hablamos de la enfermedad desde el drama ni la maldad, sino desde la vida y la fuerza de quienes la afrontan con esperanza”, explicó Xantal durante la entrevista. “La protagonista, Julia, pasa por muchas emociones, pero lo hace desde la ternura, el humor y la aceptación. Es una obra que sorprende al público por su sensibilidad y su alegría”.

La producción está dirigida por la reconocida directora Àngels Martínez, y protagonizada por Ana Xantal junto al actor Joan Maria Vidal. La actriz destacó que el proyecto nació del deseo de conectar los mundos teatrales de Cataluña y Baleares, y de ofrecer al público una propuesta que invite a la reflexión sin renunciar a la emoción.

“Queremos que nadie se frene por el tema del Alzheimer. Está tratado de una forma muy humana y positiva, y creemos que puede ayudar a muchas personas”, añadió Xantal.

La representación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Asociación de Familiares de Alzheimer, que promueven esta iniciativa cultural y solidaria. La función tiene una duración aproximada de una hora y cuarto, y las 215 localidades disponibles se ocuparán por orden de llegada hasta completar aforo.