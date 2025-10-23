Ana Sánchez: “El turismo MICE es básico porque extiende la temporada y porque su usuario gasta tres veces más que el turista vacacional”

Este viernes 24 de octubre el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària, acoge la quinta edición del Ibiza MICE Summit con la presencia de expertos y empresas del sector que analizarán el presente y el futuro del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

En este sentido, en Más de Uno Ibiza y Formentera, la gerente del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, ha explicado que se trata de un modelo de gran importancia para la isla “porque está ayudando a desestacionalizar la economía turística pitiusa en meses como marzo, abril, octubre o noviembre” y porque “a nivel estadístico, el turista MICE genera el triple de ingresos en el destino que un turista vacacional”.

Cartel del Ibiza Mice Summit 2025 | Redacción

Al mismo tiempo, Sánchez ha destacado que este segmento “dinamiza la economía local al implicar a empresas de servicios no turísticos como imprentas, audiovisuales o personal de apoyo y al beneficiar a todo el tejido empresarial” y es que en este caso, la quinta edición del Ibiza MICE Summit 2025, incluye un congreso central, un viaje de familiarización para agencias europeas y una jornada de negocio con proveedores locales en el que se abordarán temas como la medición de resultados en eventos, la aplicación de la inteligencia artificial al sector y la responsabilidad social y sostenibilidad en la organización de congresos.

Todo ello además con el objetivo, según la gerente de Ibiza Convention Bureau, de “inspirar al sector a innovar con propósito y a liderar el cambio gracias a la participación de una treintena de profesionales y entidades especializadas que nos demostrarán que Ibiza no solo vibra en verano sino que lo hace durante todo el año”.