Ana Mezquida: “En las publicaciones del Arqueològic tenemos claro que es innegociable combinar el rigor científico con la divulgación accesible”

En el corazón de la ciudad de Ibiza, en la calle de la Vía Romana, entre los muros del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, late también una de las bibliotecas enorme que cuenta con un fondo documental de 28.962 volúmenes dedicados a la historia, el arte y la arqueología de las Pitiusas que ha dado a conocer en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera la arqueóloga, historiadora y profesora Ana Mezquida.

En este sentido, Mezquida ha destacado la labor del museo “no sólo como custodio de piezas arqueológicas, sino también como productor y difusor de conocimiento científico” y que por ello se cuenta con diversas líneas editoriales, entre ellas la serie Trabajos del Museo Arqueológico, “donde se recogen investigaciones y jornadas sobre arqueología fenicio-púnica”, y una reciente colección de monografías dedicadas a excavaciones locales.

Ana Mezquida junto a Agustín Prades y Manu Gon | Redacción

Además, ha confirmado que se publicará un libro al año y por ello ha invitado a los arqueólogos de las islas a presentar sus trabajos para futuras ediciones que volverán a estar centradas en la necrópolis del Puig des Molins, el yacimiento de Can Blai y las excavaciones en el aeropuerto de Ibiza.

Y finalmente, sobre todo, en un mundo dominado por lo digital, Mezquida también ha reconocido “que aunque las publicaciones online son cada vez más habituales lo que es innegociable es combinar el rigor científico con la divulgación accesible, para que la sociedad pueda comprender y valorar el trabajo arqueológico que se realiza en las islas”.