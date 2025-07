Ana López: “Es imprescindible que los trabajadores conozcan y voten el acuerdo con la empresa Valoriza”

Ana López, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en las Pitiusas, ha dejado clara la postura del sindicato frente al acuerdo alcanzado unilateralmente por UGT con la empresa Valoriza, encargada del servicio de limpieza en Ibiza.

En una entrevista concedida a Onda Cero Ibiza y Formentera, López ha declarado que “es imprescindible que los trabajadores conozcan y voten el acuerdo porque va en el ADN del sindicato y porque la participación y la democracia interna es fundamental”.

Imagen de archivo de un vehículo de la empresa Valoriza | Redacción

El conflicto afecta a unos 150 trabajadores, y aunque se han producido mejoras económicas, López ha señalado que el convenio “no toca aspectos sociales relevantes, como las condiciones de los camiones, la prevención de riesgos laborales o las libranzas”, que también son demandas históricas de la plantilla.

En este sentido, la representante de Comisiones Obreras ha explicado que no se puede firmar un acuerdo sin consultar a la asamblea donde reside la soberanía de los trabajadores. “Nos hemos emplazado a hacer una asamblea para que ellos decidan si están de acuerdo o no porque aunque el acuerdo contiene subidas económicas potentes, también hay que reconocer que muchas de ellas no son consolidables hasta 2026, lo que podría suponer una pérdida de poder adquisitivo para los empleados”.

Por ello, en caso de que la plantilla no acepte el acuerdo, no se descarta la convocatoria de una huelga, aunque López confía en que se pueda evitar. “Esperamos no llegar a ese punto, pero serán los trabajadores quienes decidan”