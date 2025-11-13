Ana López: “La huelga de limpieza de Santa Eulària es porque los trabajadores ya no podían más”

Los empleados de Valoriza Servicios Medio Ambiente S.A., responsables de la limpieza de calles, recogida de residuos y playas de Santa Eulalia del Río, han convocado una huelga indefinida a partir del 22 de noviembre a las 02.30 horas para protestar por lo que Ana López, secretaria de Acción Sindical de CCOO ha catalogado en Más de Uno Ibiza y Formentera de “persistentes errores en nóminas, condiciones de trabajo deficientes y problemas con los vehículos de la concesionaria que incluso han llegado a incendiarse”.

De hecho, López ha destacado que algunos trabajadores han sufrido retrasos o cobros incorrectos de hasta 1.000 euros y explicó que la situación se prolonga desde la subrogación del contrato a Valoriza en el mes febrero provocando una situación límite que ha provocado que “muchos trabajadores ya no puedan más diciéndonos el día de la asamblea que no querían salir a trabajar”.

Por todo ello el sindicato solicita la mediación del Ayuntamiento de Santa Eulalia para alcanzar un acuerdo formal que garantice pagos correctos y mejores condiciones laborales, y evitar así la paralización del servicio en el servicio de limpieza de calles, recogida de residuos y playas. De momento, el 14 de noviembre hay prevista una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares.