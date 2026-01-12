Ana Fernández: “El Cançoner de les Pitiüses rescata nuestra música y tradición oral de manera única”

El lunes 12 de enero a las 19:00 horas se inaugura en el Far de ses Coves Blancas de Sant Antoni la exposición Cançoner de les Pitiüsses argumentada en torno al proyecto que ha impulsado Toni Manonelles Bolle a través del Institut d’Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear para recuperar y poner al alcance de todos los públicos glosas, canciones y sonadas tradicionales de Ibiza y Formentera.

En este sentido, en Más de Uno Ibiza y Formentera la comisaria de la muestra Ana Fernández, ha puesto en valor ha puesto en valor la importancia del trabajo de campo de Manonelles y de la exposición “porque permite consultar documentos históricos, grabaciones y material musical desde tablets y ordenadores y disfrutar en primera persona en Sant Antoni con paneles que detallan géneros como las caramelles, el estil glosat o la música instrumental y aspectos generales como la autoría de las canciones o el contexto social e histórico de este apartado de la tradición pitiusa”.

Ana Fernández Ferrer en la exposición cuando se mostró en Sant Josep | Redacción

Incluso, todo ello está abierto a que cualquiera que lo desee pueda enviar grabaciones familiares propias que se tengan en casa.

Además, Fernández ha recordado que muestra también incluye actividades educativas dirigidas a colegios, donde los niños pueden aprender canciones, cultura y bailes tradicionales a través incluso de cuentos creados para la ocasión por el conocido ilustrador y folklorista Toni Marí, ‘Tirurit’, “generando una gran emoción tanto en mayores, que reviven recuerdos, como en jóvenes que descubren por primera vez la música y la tradición de su tierra”.