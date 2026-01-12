Folklore

Ana Fernández: “El Cançoner de les Pitiüses rescata nuestra música y tradición oral de manera única”

En Más de Uno Ibiza y Formentera hemos conocido la muestra que se inaugura en el Far de ses Coves Blancas de Sant Antoni con la intención de redescubrir la memoria colectiva de Ibiza y Formentera a través de canciones, glosas y sonadas tradicionales.

Manu Gon

Illes Balears |

El lunes 12 de enero a las 19:00 horas se inaugura en el Far de ses Coves Blancas de Sant Antoni la exposición Cançoner de les Pitiüsses argumentada en torno al proyecto que ha impulsado Toni Manonelles Bolle a través del Institut d’Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear para recuperar y poner al alcance de todos los públicos glosas, canciones y sonadas tradicionales de Ibiza y Formentera.

En este sentido, en Más de Uno Ibiza y Formentera la comisaria de la muestra Ana Fernández, ha puesto en valor ha puesto en valor la importancia del trabajo de campo de Manonelles y de la exposición “porque permite consultar documentos históricos, grabaciones y material musical desde tablets y ordenadores y disfrutar en primera persona en Sant Antoni con paneles que detallan géneros como las caramelles, el estil glosat o la música instrumental y aspectos generales como la autoría de las canciones o el contexto social e histórico de este apartado de la tradición pitiusa”.

Ana Fernández Ferrer en la exposición cuando se mostró en Sant Josep
Ana Fernández Ferrer en la exposición cuando se mostró en Sant Josep | Redacción

Incluso, todo ello está abierto a que cualquiera que lo desee pueda enviar grabaciones familiares propias que se tengan en casa.

Además, Fernández ha recordado que muestra también incluye actividades educativas dirigidas a colegios, donde los niños pueden aprender canciones, cultura y bailes tradicionales a través incluso de cuentos creados para la ocasión por el conocido ilustrador y folklorista Toni Marí, ‘Tirurit’, “generando una gran emoción tanto en mayores, que reviven recuerdos, como en jóvenes que descubren por primera vez la música y la tradición de su tierra”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer