Amparo Bosch: “Tenemos que seguir trabajando para que llegue un día en el que no conmemoremos el 25N”

El espacio Formentera al Día del programa Más de Uno Ibiza y Formentera ha repasado con Amparo Bosch, Técnica de Igualdad del Consell Insular de Formentera, las actividades que se han organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que todos los años se celebra el 25N así como el trabajo que lleva a cabo la institución durante todo el año para promover la igualdad y luchar contra la violencia machista.

En este sentido, Bosch ha recordado que, desde la creación del Área de Igualdad en 2017, Formentera ha consolidado “un enfoque que va más allá de las campañas puntuales” ya que según sus palabras, “se trabaja de manera continuada en prevención, sensibilización y formación, especialmente en la población más joven con iniciativas y proyectos como el teatro social en los centros educativos, las becas de investigación dedicadas a rescatar la memoria histórica de las mujeres de la isla, o los programas formativos dirigidos tanto a profesionales como a la ciudadanía”.

Instalaciones del departamento de Igualdad de Formentera | Redacción

Además, ha insistido en que el objetivo es “romper estereotipos que todavía condicionan la vida de muchas niñas y mujeres”, y ha remarcado la importancia de implicar activamente a los hombres “porque la igualdad es responsabilidad de toda la sociedad y porque no podemos avanzar si solo participa la mitad de la población”.

Con respecto a las actividades que se han organizado para recordar este 25N, Amparo Bosch ha explicado que las asociaciones Espai Dones Formentera y el colectivo FIGA coordinarán junto al Consell un amplio programa que incluye lecturas públicas, mesas informativas, un acto institucional, performances y dinámicas participativas, “con el propósito de visibilizar la violencia machista en todas sus formas, trabajar para que los actos del 25N no se conviertan en una rutina y seguir luchando para que llegue el día en que no haga falta conmemorar esta fecha porque la violencia machista ya no exista”.

Además de la entrevista, Formentera al día también ha repasado otras cuestiones de interés relacionadas con la actualidad del Consell Insular como la consulta pública abierta que ha impulsado el Consell para modificar la ley electoral de la institución a través de propuestas ciudadanas antes de la redacción del nuevo texto legislativo, las últimas actuaciones en materia de infraestructuras como la conexión del campo de fútbol de Sant Francesc a la red de agua potable y las mejoras previstas en la red de saneamiento de Es Ca Marí o la campaña de control de la procesionaria que ha iniciado el Govern balear.

Formentera con su bandera verde de Ecovidrio | Redacción

Tras repasar el reconocimiento de la isla con una de las diez banderas verdes que Ecovidrio entrega en todo el país dentro del Movimiento Banderas Verdes que reconoce a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio y el curso que ha impulsado el Consell para que mayores aprendan a manejarse con las nuevas tecnologías, en nuestra parte de agenda se ha recordado las últimas exposiciones que se pueden ver en la isla, el último espectáculo de la Illa a escena, el taller infantil de agricultura ecológica, pensado para acercar a los más pequeños a los valores de sostenibilidad o la amplia programación de las Fiestas de Sant Francesc que comienzan este fin de semana y finalmente, el espacio semanal ha concluido recordando la actualidad de la SD Formentera en Tercera RFEF.