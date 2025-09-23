Alfonso Rojo: “Aunque cada sector es distinto todas las pequeñas y medianas empresas se esmeran al máximo para dar el mejor servicio todo el año”

Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza i Formentera (PIMEF), es otro de los ponentes de primer nivel que participarán en el Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que se celebra el 30 de septiembre en el Hotel Meliá Ibiza de Santa Eulària y por ello hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera ha analizado como están viviendo esta temporada turística las pequeñas y medianas empresas Pitiusas.

En este sentido, Rojo ha alabado la importancia de estos encuentros que llevan por nombre empresarios en positivo asegurando “que los empresarios locales necesitamos motivación y energía positiva constante para cada día estar al pie del cañón” y al mismo tiempo ha asegurado que en estos últimos días de temporada “la intención es intentar aguantar de la mejor manera posible hasta los cierres de discotecas y hasta mediados de octubre”.

Aún así, Rojo también ha subrayado “las diferencias entre sectores como la construcción, la restauración y el comercio, cada uno con realidades distintas dentro del tejido empresarial pitiuso” y que por ello “cada uno aborda la desestacionalización de manera muy distinta, aunque todos inciden en “hacer una buena planificación de recursos humanos para contratar personal con antelación y poder ofrecer estabilidad durante todo el año pensando siempre que una empresa se mide por la satisfacción de sus clientes y si no das un buen servicio eso acaba notándose a corto plazo”.

Por último, el presidente de PIMEEF ha hecho un llamamiento a la administración “para cumplir con las normas existentes, antes de crear nuevas regulaciones”, recordando que muchas pymes se sienten “desprotegidas cuando no se aplican correctamente las sanciones o inspecciones” y es que ha dejado claro “que pese a las limitaciones de las administraciones locales, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía y la vida cotidiana en Ibiza y Formentera”.