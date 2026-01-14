Álex Pitaluga: “La clave de Irán es la brecha entre una sociedad formada y conectada y un régimen anclado en estructuras religiosas de 1979”

Las protestas que sacuden Irán desde finales de 2025 y la dura respuesta del régimen teocrático de los ayatolás con más de un millar de muertos y detenidos es un tema de gran actualidad y por eso el profesor, diputado socialista en el Parlament balear y experto en política internacional Álex Pitaluga ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar las claves políticas, sociales y geoestratégicas del conflicto.

En este sentido, Pitaluga ha contextualizado la situación iraní señalando “la profunda brecha existente entre una sociedad joven, formada y cada vez más conectada al mundo y un régimen político anclado en estructuras religiosas surgidas tras la revolución islámica de 1979” y que ha provocado que su sociedad esté evolucionado “ante un poder dominado por los ayatolás que mantiene leyes restrictivas, especialmente contra las mujeres”.

Al mismo tiempo, ha asegurado que no se trata de un estallido aislado, sino de un proceso acumulado durante años, marcado por la represión sistemática de cualquier intento de cambio aunque “en esta ocasión las protestas han alcanzado una dimensión inédita, con miles de detenidos y víctimas mortales, y casos como el del joven Erfan Soltani, que podría ser ejecutado tras un juicio sin garantías”.

Incluso, Pitaluga ha alertado sobre el contexto internacional actual, “con un Irán cada vez más aislado y con Estados Unidos actuando movido por intereses geoestratégicos y energéticos más que por la defensa de la democracia ya que el petróleo de Irán es muy numeroso y de mejor calidad que el que hay en Venezuela”.

Y por eso, ha concluido con la advertencia de la dificultad de prever la evolución del conflicto, “dada la fortaleza de los resortes de poder del régimen y la incertidumbre del actual orden internacional”.