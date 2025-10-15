Álex Pitaluga: “El acuerdo de paz ha parado la matanza de Gaza pero lo difícil ahora será definir y cumplir su letra pequeña”

El profesor y diputado socialista en el Parlament balear y experto en Palestina e Israel Álex Pitaluga ha pasado por Onda Cero Ibiza y Formentera para ofrecer a todos los oyentes una radiografía precisa de un conflicto entre Palestina e Israel que, según explicó, “se remonta al siglo XIX, cuando el sionismo nació como un nacionalismo defensivo frente a la persecución judía en Europa y acabó derivando en un proyecto expansionista”.

En este sentido, Pitaluga ha recordado que la creación del Estado de Israel en 1948, “sobre un territorio ya habitado por palestinos” fue el punto de partida de una herida “que nunca ha terminado de cicatrizar” y es que según el docente y parlamentario balear la situación actual en Gaza es “insostenible”, con más de dos millones de personas confinadas en un territorio pequeño y sin recursos.

Álex Pitaluga, docente, parlamentario socialista en el Parlament y experto en Palestina e Israel | Redacción

Con respecto al acuerdo de paz firmado en Egipto por mediación del presidente estadounidense Donald Trump, ha asegurado que “aunque la ofensiva israelí tras el ataque salvaje de Hamás fue una respuesta desproporcionada que ha derivado en una masacre, al menos ha permitido detener la matanza, aunque también es cierto que lo complicado será ahora definir la letra pequeña como quién gobernará Gaza, qué papel tendrá Hamás y qué fuerza internacional garantizará la paz”.

Por otro lado, el parlamentario socialista subrayó además la responsabilidad de las potencias internacionales, señalando que “Estados Unidos siempre ha visto en Israel un aliado estratégico en Oriente Medio” y que los intereses geopolíticos “han pesado más que la vida de miles de inocentes” y en este sentido ha instado a Europa a asumir un papel más activo y mediador, “porque siempre ha entendido mejor la realidad sobre el terreno y esto podría ser positivo para poder impulsar una paz duradera basada en la coexistencia de dos Estados libres”.

Gaza intenta poco a poco volver a la normalidad | Redacción

Por último, Pitaluga ha concluido con un mensaje de esperanza, aunque sin ingenuidad: “Hay israelíes y palestinos que creen en la paz y sueñan con un Estado donde las personas convivan con los mismos derechos y esto, aunque a día de hoy pueda parecer ciencia ficción, es el único camino posible si queremos hablar de futuro”.