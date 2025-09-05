Álex Minchiotti: “La intención es que a partir de diciembre el Mercat Vell siga siendo un lugar de referencia para turistas y residentes de la Marina”

El emblemático espacio del Mercat Vell de la ciudad de Ibiza ha iniciado esta semana los trabajos de remodelación de su interior en una obra que se prolongará hasta el mes de diciembre con el objetivo de modernizar su interior.

Por ello, este viernes 5 de septiembre en Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos ido con nuestro micrófono verde para conocer los trabajos junto al concejal de Comercio y Mercados, Álex Minchiotti, quien ha detallado “que la intervención permitirá renovar por completo las paradas y que mientras se llevan a cabo las obras “se cubrirá todo con una lona con imágenes históricas del mercado para las terrazas y comercios puedan mantener su funcionamiento”.

Las obras del Mercat Vell de la Marina ha comenzado hace apenas unos días | Redacción

En este mismo sentido, el concejal ha querido dejar claro que lo que se busca “es que este espacio siga siendo un lugar de referencia tanto para residentes del barrio de la Marina como para turistas” y que por eso “se mantendrá la fachada histórica intacta para respetar el carácter del edificio afectando únicamente los trabajos al interior del edificio donde habrá nueve nuevas paradas de diferentes dimensiones, cuartos para neveras, almacenes y aseos que permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes y ofrecer una mayor diversidad de productos locales”.

Además, Minchiotti ha confirmado que durante los trabajos “se busca que la actividad comercial continúe con la menor afectación posible para los vecinos y negocios colindantes comenzando por los paradistas que se han trasladado temporalmente a la plaza de Sota Vila donde durante todos estos meses, los fines de semana habrá actividades de dinamización y showcooking en colaboración con el sello Sabors d’Eivissa del Consell d’Eivissa”.

Y en cuanto a la adjudicación de las nuevas paradas, el concejal ha detallado que “se está elaborando un proceso de licitación equilibrado en el que la mitad de la puntuación se otorgará al precio y la otra mitad a criterios como antigüedad, arraigo en la isla y calidad del producto, de manera que los paradistas actuales tengan ventaja frente a ofertas externas que solo busquen el factor económico”.

Por último, Álex Minchiotti ha avanzado que el edificio de Sa Peixatería, cercano al Mercat Vell, se transformará en un centro polivalente que podrá acoger exposiciones, ferias, conciertos o congresos, fomentando la actividad cultural y turística en el corazón de Vila.