Alejandro Sancho: “El mercado británico sigue siendo clave para Ibiza y debemos seguir apostando por él todo el año”

El presidente de Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Alejandro Sancho, ha destacado la importancia del mercado británico como principal emisor de visitantes hacia la isla, y ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para desestacionalizar la temporada. En declaraciones realizadas durante la World Travel Market de Londres, Sancho explicó que el turismo del Reino Unido “sigue siendo muy fiel a Ibiza y representa una parte esencial de nuestra actividad turística”.

El dirigente señaló que, aunque las reservas “han comenzado algo más lentas que el año anterior”, confía en que “los números se recuperen tras el periodo de diciembre y enero”. Según Sancho, el mes de marzo será clave para extender la temporada, con abril consolidándose como un mes de apertura turística cada vez más fuerte.

En relación con la mejora del perfil del visitante, Sancho apuntó que “funciona el mix entre el turismo tradicional de sol y playa y los nuevos productos vinculados al deporte, el turismo familiar y los eventos MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos)”. Subrayó, además, que “los grandes eventos deportivos y familiares están ayudando mucho a atraer visitantes británicos fuera de la temporada alta”.

El presidente de Fomento del Turismo también valoró positivamente la iniciativa del Consell de Ibiza con la marca “Ibiza Family Moments”, afirmando que “ayuda a identificar el turismo familiar y a consolidar una oferta más diversa y de calidad”. Añadió que es necesario “seguir aportando recursos y apoyo a este tipo de marcas para obtener resultados sostenibles en los próximos años”.

Sancho recordó que Fomento del Turismo mantiene una actividad constante durante todo el año, a través de sus clubes de producto, con acciones promocionales “en muchos destinos al mismo tiempo”. “La especialización de cada marca y la diversificación del cliente son esenciales para el futuro turístico de Ibiza”, concluyó.