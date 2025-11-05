Alejandro Sancho (Fomento del Turismo de Ibiza): “El mercado británico sigue siendo fundamental para la isla y confiamos en recuperar los buenos números esta temporada”

El presidente de Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Alejandro Sancho, ha destacado en declaraciones al programa Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia del mercado británico para el destino ibicenco, subrayando que “sigue siendo el principal mercado y dependemos en gran medida de él”.

Sancho explicó que, aunque las reservas para la próxima temporada comenzaron “algo más lentas que el año anterior”, se espera una recuperación a partir de diciembre y enero, meses clave para las contrataciones del mercado británico. “Confiamos en que los números se estabilicen y podamos extender la temporada turística hacia marzo y abril”, apuntó.

El presidente de Fomento del Turismo destacó además la eficacia del trabajo en torno a los grandes eventos deportivos, que “mueven muchísimo turismo británico y ayudan a alargar la temporada”. En este sentido, citó la maratón de Ibiza y el impulso de otros eventos vinculados al deporte, los retiros y el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), como ejemplos que “funcionan especialmente bien en el mercado británico”.

Sancho valoró también las políticas del Consell de Ibiza orientadas a diversificar la oferta, como el proyecto “Ibiza Family Moments”, que busca posicionar la isla como un destino familiar de calidad. “El turismo familiar tiene ahora una marca más identificada, pero hay que seguir aportando recursos y consolidando el sello para que dé frutos en los próximos años”, aseguró.

Por último, Alejandro Sancho recordó que Fomento del Turismo de Ibiza mantiene una actividad continua durante todo el año, tanto dentro como fuera de la isla, a través de sus clubes de producto. “Hay un calendario intenso y coordinado entre las distintas líneas de promoción, lo que permite trabajar en mercados diferentes y especializar la oferta turística de Ibiza”, señaló.

El presidente confía en que la participación en la World Travel Market de Londres sirva para reforzar las relaciones con los operadores británicos y “mantener la fidelidad de un público que siempre ha estado muy unido a la isla”.