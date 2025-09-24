Alejandro Sáenz de San Pedro: “Nuestros más de 100.000 autónomos son esenciales en nuestro tejido productivo y por eso hay que acercarles la administración”

Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller balear de Empresa, Autónomos y Energía, ha sido protagonista en Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la participación este martes 30 de septiembre en el Hotel Meliá Ibiza en el Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa de la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí.

Durante la entrevista, Sáenz de San Pedro ha puesto en valor “el papel que fundamental que desempeñan más de 100.000 autónomos en la economía local y balear” y por ello, ha subrayado que la reorganización de las consellerías “busca acercar la administración a los autónomos para impulsar su modernización y atender sus necesidades específicas en distintos sectores y localidades”.

Además, en este mismo ámbito de temas, el conseller ha anunciado “la creación de un observatorio que publicará periódicamente datos sobre el tejido autónomo de las islas, incluyendo su distribución por sectores y localidades” y ha confirmado que desde su consellería “se han destinado 7,4 millones de euros a ayudas para modernizar empresas, mejorar la competitividad y fomentar criterios de sostenibilidad, con especial atención a sectores estratégicos como la construcción y la industria”.

Por otro lado, Sáenz de San Pedro ha abordado la desestacionalización del turismo en Baleares, señalando que “los autónomos son clave para dar soporte a la industria turística en una temporada que cada vez se alarga más” y en este sentido ha asegurado que “la infraestructura y los servicios de estas pequeñas empresas contribuyen a mantener la actividad económica fuera del pico estival, consolidando un crecimiento más equilibrado y sostenible”.

Finalmente, el conseller conseller balear de Empresa, Autónomos y Energía enfatizado sobre la importancia de la regulación energética y la transición hacia fuentes renovables asegurando que “solo en 2025 se han instalado cerca de 1.500 sistemas de autoconsumo en particulares, sumando unas 15.000 instalaciones en los últimos tres años” y que la administración “seguirá facilitando trámites y subvenciones para fomentar la eficiencia energética de ciudadanos y empresas”.