Alejandro Douri: “Es Putxet será muy bien recibido porque no es nada fácil no tener un sitio fijo donde entrenar y jugar”

El presidente del Ibiza Rugby Club, Alejandro Douri, ha sido uno de los protagonistas de la mesa redonda dedicada a los clubes locales en el programa especial Eivissa ciutat de l’esport de Más de Uno Ibiza y Formentera.

En este sentido, su testimonio ha dejado claro el positivo impacto que tendrá la próxima apertura del nuevo campo de es Es Putxet “para un deporte y un club que lleva años subiendo todo el material de un lado a otro y entrenando en distintos espacios de la isla como Sant Agustí o Sant Llorenç y en terrenos de juego de fútbol 7 que no tiene nada que ver con las dimensiones reales de nuestros partidos”.

Cartel del programa especial Eivissa ciutat de l'esport | Redacción

Por otro lado, Douri también ha descrito el esfuerzo que supone gestionar un club amateur en Ibiza, “desde tramitar viajes dentro de la liga balear hasta trabajar la cantera con escuelas en Santa Eulària, Sant Josep y Sant Llorenç” y al mismo tiempo reconoció que “captar niños cuesta un poco, en parte por la percepción de que el rugby es un deporte brusco, aunque en realidad desde el primer día se les enseña técnica, seguridad y los valores que lo convierten en un ejemplo de compañerismo y respeto”.

Y en este sentido, ha recordado el icónico “tercer tiempo en el que rivales y compañeros comparten comida, risas y canciones, incluso los más pequeños de la familia” y por ello ha aprovechado la mudanza al nuevo campo de es Putxet para “animar a que todos los oyentes de distintas edades descubran un deporte como el rugby que una vez que lo practicas engancha”.