Especial Eivissa ciutat de l’esport

Alejandro Douri: “Es Putxet será muy bien recibido porque no es nada fácil no tener un sitio fijo donde entrenar y jugar”

El presidente del Ibiza Rugby Club ha sido uno de los protagonistas del programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera realizado desde el Patronato municipal de deportes y allí ha explicado las dificultades que tiene un club como el suyo y ha animado a que los oyentes descubran este deporte

Manu Gon

Illes Balears |

El presidente del Ibiza Rugby Club, Alejandro Douri, ha sido uno de los protagonistas de la mesa redonda dedicada a los clubes locales en el programa especial Eivissa ciutat de l’esport de Más de Uno Ibiza y Formentera.

En este sentido, su testimonio ha dejado claro el positivo impacto que tendrá la próxima apertura del nuevo campo de es Es Putxet “para un deporte y un club que lleva años subiendo todo el material de un lado a otro y entrenando en distintos espacios de la isla como Sant Agustí o Sant Llorenç y en terrenos de juego de fútbol 7 que no tiene nada que ver con las dimensiones reales de nuestros partidos”.

Cartel del programa especial Eivissa ciutat de l'esport
Cartel del programa especial Eivissa ciutat de l'esport | Redacción

Por otro lado, Douri también ha descrito el esfuerzo que supone gestionar un club amateur en Ibiza, “desde tramitar viajes dentro de la liga balear hasta trabajar la cantera con escuelas en Santa Eulària, Sant Josep y Sant Llorenç” y al mismo tiempo reconoció que “captar niños cuesta un poco, en parte por la percepción de que el rugby es un deporte brusco, aunque en realidad desde el primer día se les enseña técnica, seguridad y los valores que lo convierten en un ejemplo de compañerismo y respeto”.

Y en este sentido, ha recordado el icónico “tercer tiempo en el que rivales y compañeros comparten comida, risas y canciones, incluso los más pequeños de la familia” y por ello ha aprovechado la mudanza al nuevo campo de es Putxet para “animar a que todos los oyentes de distintas edades descubran un deporte como el rugby que una vez que lo practicas engancha”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer