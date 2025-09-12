Alberto Serra (Vintage Ibiza): “Los clientes de todas partes del mundo valoran la elaboración artesanal de la moda Adlib”

La moda Adlib vuelve a brillar en la capital española con la presencia Ibiza Stones, Tony Bonet, Piluca Bayarri o Vintage Ibiza en MOMAD Madrid, una de las ferias más emblemática del mundo de la moda a nivel internacional y por ello, hoy ha pasado por los micrófonos del programa Más de Uno Ibiza y Formentera uno de los creadores de esta última firma, el diseñador Alberto Serra.

Concretamente, Serra ha destacado que la presencia en MOMAD Madrid “sirve fundamentalmente para estar visibles y captar clientes, nacionales y sobre todo internacionales ya que es un evento que reúne a un público muy diverso y que permite mostrar al mundo la esencia de un estilo nacido en Ibiza, que combina libertad, artesanía y elegancia”.

Imagen de archivo de algunos participantes del sello Adlib Moda Ibiza en MOMAD Ibiza | Redacción

Además, ha insistido en que la feria “permite que clientes de distintas partes de España, Europa y los países del petróleo descubran las creaciones directamente y establezcan contacto con los diseñadores, fortaleciendo la proyección de esta industria artesanal más allá de las Pitiusas”.

En su caso, la firma Vintage Ibiza tiene previsto presentar en la capital de España “su colección inspirada íntegramente en la isla, con colores como blanco, fucsia, verde y lila, con vestidos cortos y largos, pantalones, blusas y una línea de moda masculina” y en este sentido, el diseñador ha asegurado “que el público valora especialmente la elaboración artesanal porque no tiene nada que ver con esas copias en las que se nota rápidamente la diferencia”.

Sin embargo, Serra también ha lamentado “la disminución de ventas que ha provocado la paulatina desaparición de Ibiza del público de clase media alta”, reconociendo que la labor de mantenerse activo y competitivo en el mundo de la moda artesanal “requiere pasión y entrega y casi es de locos”.