Albert Tur: “En las fiestas de Sant Agustín intentamos siempre mantener lo que nos han enseñado nuestros mayores”

El pequeño pueblo de San Agustín ha dado inicio a sus fiestas patronales este miércoles con un taller infantil de ciencia a cargo de Eiviciencia y por ello el programa Más de Uno Ibiza y Formentera ha recibido al miembro de la Associació Cultural Es Vedrà, Albert Tur, para repasar el programa de estas fiestas que se prolongan hasta el 20 de septiembre.

Concretamente, Tur ha dejado claro que el programa combina talleres infantiles, exposiciones, conciertos, gincanas y tradiciones populares como el ball pagès, gracias a un esfuerzo conjunto del Centro Cultural Es Vedrà, la Colla de Es Vedrà, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y otras asociaciones locales.

El ball pagès forma parte imprescindible de las Festes de Sant Agustí | Redacción

Y en este sentido, ha destacado la importancia de preservar la herencia del pueblo: “Intentamos siempre mantener lo que nos han enseñado y lo que han ido haciendo nuestros mayores, y es que nosotros no nos hemos inventado nada sino que simplemente replicamos lo que hemos ido viendo en el pueblo desde pequeños”.

Por ello, el programa de fiestas incluye propuestas para todas las edades como una exposición de artistas locales en Can Curt, una gincana juvenil, conciertos de grupos de dentro y fuera de la isla y el pregón a cargo de Charlotte Look, que vuelve a asumir este papel más de dos décadas después en un día grande previsto para el jueves 28 de agosto y en el que se combinará misa solemne, procesión, ball pagès, tamborrada, y los conciertos del grupo local Swinging Tonic, la formación barcelonesa Balkumbia y la banda gallega Dakidarria. Además, no faltarán otras actividades como una salida en kayak el 6 de septiembre y la tradicional Festa Pagesa en el Pou de Rafals, prevista para el domingo 31 de agosto, cerrándose todo el 20 de septiembre con la Nit de Poesia en es Tancó de Can Curt.