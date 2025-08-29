Abel García: “Sería muy positivo para la isla de Ibiza que el 1 de marzo comenzara la temporada”

Abel García, Product Manager de Ibiza Health and Beauty, sello perteneciente a Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, ha detallado en Onda Cero en que va a consistir la sexta edición del Ibiza Wellness Weekend, destacando que se trata de un evento “que busca promover la desestacionalización turística y acercar a residentes y visitantes a las bondades de la isla durante todo el año ya que siempre he dicho que el día 1 de marzo debería ser cuando empieza la temporada”.

Cartel de VI Ibiza Wellness Weekend | Redacción

Concretamente el encuentro se celebrará del 17 al 19 de octubre, con posibilidad de extenderse un día más, y contará con actividades culturales, deportivas y de bienestar. El primer día estará dedicado a la cultura local, con visitas guiadas y la proyección del documental de Xuan Lan RESET, mientras que el sábado se enfocará en turismo activo, con excursiones en kayak, bicicleta y rutas de senderismo, y culminará con una masterclass centrada en la salud mental. Finalmente, el domingo se llevará a cabo una jornada completa de bienestar en Sant Joan, con actividades como yoga, pilates, mindfulness y showcooking de nutrición, a cargo de chefs locales reconocidos, como Álvaro Sanz y Pablo Carrizo.

Según García, el objetivo es mostrar un "paraíso natural de bienestar" y fomentar que tanto turistas como residentes descubran y disfruten de la isla durante todo el año de esta manera más sostenible, y que la gente venga y disfrute de este paraíso”.