El vino de Ibiza, protagonista en Madrid Fusión con la IGP Vins de la terra

Madrid Fusión vuelve a convertirse en escenario para descubrir los sabores de Ibiza, y esta edición ha puesto el foco en los vinos de la isla, con la IGP Vins de la terra como gran protagonista.

Carmen Sánchez, coordinadora de turismo del Consell d’Eivissa, destaca en Onda Cero que “hace años nadie asociaba Ibiza con el buen vino, pero eso ha cambiado; ahora tenemos varias bodegas que producen vinos de alta calidad, presentes en restaurantes de la isla y cada vez más allá de nuestras fronteras”.

La historia vinícola de Ibiza se remonta a siglos atrás, cuando las familias elaboraban vino de manera artesanal para consumo propio. Hoy, esas pequeñas producciones han evolucionado hacia bodegas familiares consolidadas, algunas de ellas ya exportando su producto y perteneciendo a la indicación geográfica protegida (Vins de la Terra). “Estas bodegas no solo producen vino; recuperan un paisaje tradicional y preservan nuestra cultura agrícola, algo que nos hace muy especiales como destino turístico”, añade Sánchez.

Entre los vinos más destacados se encuentran los blancos y rosados, aunque los tintos con toque de frígola, una tradición heredada de los fenicios que infusionaban el vino con tomillo, son toda una sorpresa para quienes lo prueban por primera vez. “Los visitantes se quedan fascinados al descubrir ese sabor único, muy diferente a cualquier otro vino español”, explica la coordinadora.

El vino ibicenco se está convirtiendo también en un reclamo turístico de temporada baja. Las bodegas ofrecen rutas, catas y visitas guiadas, permitiendo a residentes y turistas conocer la historia y el proceso de elaboración de los vinos, al tiempo que disfrutan de un paisaje cuidado y mediterráneo.

“Queremos que la gente no solo pruebe el vino, sino que conozca la isla a través de nuestros productos locales”, asegura Sánchez, subrayando la importancia de dar visibilidad a la gastronomía ibicenca en eventos internacionales.

La coordinadora también recomienda el momento perfecto para disfrutar de un vino de Ibiza: “Un buen rosado, fresquito, frente a una puesta de sol ibicenca es inmejorable. Eso es lo que queremos que la gente sienta, la esencia de nuestra isla en cada sorbo”.

Con iniciativas como la presencia en Madrid Fusión, el Consell d’Eivissa consolida su apuesta por un turismo gastronómico de calidad, donde producto local, paisaje y cultura se combinan para ofrecer experiencias únicas, situando a Ibiza como un destino que va mucho más allá del sol y la playa.