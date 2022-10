Más de Uno Ibiza y Formentera 24/10/2022

Aida Nin, nos hace participes de la actualidad de las Pitiusas, charlamos con Pepe Coira, guionista y director creativo de series como Hierro o Rapa de la masterclass que dará mañana dentro del ciclo "Ibiza Film Commission" y escucharemos a los alumnos de 4º de la ESO del Colegio de la Consolación que nos han visitado y a los que hemos entrevistado.

En la segunda hora en la sección "El Rincón del Labi", Labi Champion, nos contará todo lo que concierne al fin de semana futbolero, Carlos Muñoz, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en su sección: "Participación Ciudadana", nos habla de la alerta que entrara en vigor en Baleares, a partir del próximo 2 de noviembre y Chema Grau en "Cara B" nos habla de Wish you were here.