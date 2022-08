Más de Uno Ibiza y Formentera 19/08/2022

Tras la última actualidad, Carlos Bernús, director de Promoción Turística de Formentera, nos cuenta los motivos por los que Formentera es un destino imprescindible repleto de actividades para todas las edades y con paisajes que no dejan a nadie indiferente. En la segunda parte, hablamos con Martina Benvenutto, modelo transexual que desfilará en la pasarela de 'Out of the Closet' que tiene lugar este domingo en el Hotel W Ibiza. Y para terminar el programa, recuperamos la entrevista que realizó Agustín Prades a Iván Domenech en 'Hablando al Aire'.