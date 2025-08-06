Más de Uno Ibiza y Formentera

Más de Uno Ibiza y Formentera se vuelca con el día grande de la patrona de la isla con un programa especial

Más de Uno Ibiza y Formentera ha realizado un programa especial este 6 de agosto dedicado al día grande de la isla de Ibiza en el que un día antes se conmemora la festividad de la patrona de la isla, Santa María de las Nieves

Onda Cero Ibiza y Formentera

Ibiza |

Onda Cero Ibiza y Formentera se ha volcado con la festividad de Santa María de las Nieves el 5 de agosto, patrona de la isla y considerado como el día grande para toda la isla, con un programa muy especial en Más de Uno Ibiza y Formentera repleto de actualidad y entrevistas con todos los protagonistas.

Así, micrófono en mano se ha hecho un recorrido por todo lo ocurrido en la misa de la mañana en la que la catedral de Ibiza estrenó oficialmente su nuevo órgano después de ser restaurado y su nueva iluminación, incluyendo entrevistas con el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, y el músico y director de coro Jordí Martí, encargado de amenizar la celebración.

Los concejales del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres y Carmen Domínguez, han sido protagonistas del programa | Redacción

Por la tarde, Más de Uno Ibiza y Formentera ha realizado entrevistas con los miembros de Sa Colla de Vila quienes junto a los de Sa Bodega hicieron las demostraciones de ball pagès tradicional; con el director del Cor Ciutat d'Eivissa, Miguel San Miguel quienes pusieron la música a la misa de la tarde; los concejales del Ayuntamiento de Ibiza Fran Torres y Carmen Domínguez; el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí; el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa y el galardonado con la Medalla de Oro de la ciudad de Ibiza, el músico, compositor y docente Miquel Ángel Roig-Francolí.

La Colla de Vila también ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera | Redacción
