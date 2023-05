Marga Prohens será presidenta sin Vox en el Govern, según Vicent Marí

El presidente electo del Consell d'Eivissa, el popular Vicent Marí, sostiene en Onda Cero que no es necesario cerrar un pacto parlamentario para que el PP alcance la presidencia del Govern en solitario, a pesar de no contar con una mayoría absoluta. El también diputado electo en el Parlament reconoce que su partido "necesita" la abstención de Vox.

En una entrevista concedida al programa Más de uno Ibiza y Formentera, Marí ha querido descartar la posibilidad de recibir una posible abstención de Més per Mallorca para que el PP no dependa de Vox para formar un ejecutivo, como ha señalado el secretario general de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia. "Una alianza con los partidos de izquierda impediría tirar adelante el Govern, lo que me parecería absurdo", según Marí.

El reelegido presidente ibicenco insiste en que los 25 diputados del PP junto al escaño recuperado por su partido en Formentera suman más que los de la bancada de la izquierda. Vicent Marí se ha mostrado "convencido" en Onda Cero de que no debería haber ningún impedimento para que Prohens pueda llegar a formar un ejecutivo autonómico en minoría, aunque "tendrá que llegar a 'acuerdos puntuales' con los grupos del arco parlamentario". Y ha sentenciado que no le cabe la menor duda de que la candidata a la presidencia del Govern constituirá un ejecutivo más pronto que tarde.