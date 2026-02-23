Alejandro Ponce: "Para mí ser Policía Local es la profesión más bonita del mundo"

Tras ocho años al frente de la Policía Local de Sant Antoni y más de dos décadas de servicio, Alejandro Ponce se prepara para dejar la jefatura el próximo 6 de abril, cerrando una etapa marcada por la modernización del cuerpo, la cercanía con la ciudadanía y una profunda vocación de servicio público que ha repasado en los micrófonos de Onda Cero.

En este sentido, Ponce ha dejado claro que para él "ser policía es la profesión más bonita del mundo" al tiempo que ha recordado sus inicios, influido por la figura de su padre Guardia Civil en la época en la que Sant Antoni contaba con apenas ocho agentes y como ha pasado por todas las categorías del cuerpo — policía turístico, interino, oficial, jefe operativo — hasta asumir la jefatura, desde la que ha impulsado una transformación profunda en la forma de trabajar y en la relación con vecinos y visitantes.

Imagen de policías locales de Sant Antoni | Redacción

Un tiempo en el que ha destacado la enorme evolución tecnológica del cuerpo contando la anécdota de que "entrábamos con boletines de denuncias a mano y croquis hechos con sellos y ahora se trabaja con inteligencia artificial" y el importante salto formativo de los agentes "ya que antes cada uno se formaba como podía y ahora no se entiende una policía sin planes de formación específicos en ciberseguridad, IA o delitos digitales".

Pronto veremos una mujer policía en puesto de mando en Sant Antoni

Por otro lado, también ha celebrado el aumento de mujeres en la plantilla destacando que "cuando entré había dos y ahora seremos diez" aunque también ha lamentado que le queda la pequeña espina clavada de "ver una mujer en el cuadro de mandos" aunque al mismo tiempo se ha mostrado convencido de que ese momento llegará pronto.

Mientras, sobre los retos actuales, Ponce ha señalado la convivencia multicultural, la atención al turista y la necesidad de una policía altamente preparada en idiomas, trato ciudadano y gestión de conflictos en zonas de ocio y en cuanto a los delitos más comunes, ha apuntado al hurto como la infracción más habitual, especialmente entre turistas que descuidan sus pertenencias en la playa.

Imagen de las dependencias actuales de la Policía Local de Sant Antoni | Redacción

Por su parte, entre los proyectos que más orgullo le genera ha destacado la apertura de la comisaría a los más pequeños de la familia ya que se ha mostrado convencido de "que los niños tienen que entender que la policía está para ayudar" y que si eso se les contagia pueden acabar formando parte del cuerpo como un joven que participó en una de las primeras actividades y que ahora ha decidido opositar para ser policía local.

Y de cara al futuro, Ponce imagina una policía "muy formada, profesional y dirigida por grandes personas", convencido de que las nuevas generaciones llegan con una preparación excepcional y ha asegurado que aunque deja la jefatura seguirá en el cuerpo porque como ha confesado entre risas "yo soy policía local y no sé hacer otra cosa".