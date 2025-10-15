Javier Serra: “Las lluvias fueron muy intensas en Formentera pero afortunadamente el daño mayor ha estado en los caminos”

Javier Serra, conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras y vicepresidente segundo del Consell Insular de Formentera ha explicado en el espacio Formentera al día de Onda Cero Ibiza y Formentera que la isla “ha resistido bien” las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas, aunque también ha reconocido que los caminos rurales “han sido los más perjudicados por la fuerza del agua”.

En una entrevista centrada en el balance tras los temporales del 30 de septiembre y los últimos días, Serra ha explicado que los daños “han sido mucho menores que en Ibiza” y que las principales incidencias se han concentrado “en desprendimientos, pequeñas inundaciones y acumulaciones de agua en zonas bajas”.

Una imagen de los trabajos para recuperar los caminos rurales | Redacción

Además, ha querido agradecer especialmente “la colaboración ciudadana, la respuesta solidaria de la comunidad formenterera y el trabajo incansable de la brigada de carreteras y caminos, que ha actuado de forma preventiva, durante y después de las lluvias, para restablecer la red viaria con total seguridad” y en este sentido ha detallado “que las labores de recuperación avanzan a buen ritmo y que entre hoy y mañana quedarán restablecidos todos los caminos más importantes, garantizando que los vecinos puedan acceder y salir de sus viviendas sin problemas”.

Por último, en el ámbito económico, el conseller ha señalado que “la incidencia sobre los negocios ha sido mínima ya que la topografía de la isla permite que el agua drene rápidamente hacia el mar” y aunque ha confirmado que “el tejido empresarial de Formentera se ha recuperado con rapidez” también ha incidido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y coordinación ante futuros episodios meteorológicos.

El resto del programa, “Formentera al Día” ha abordado otras noticias destacadas de la actualidad insular, como la demolición de construcciones ilegales en Cap de Barbaria, la subvención de 24.000 euros al Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y Pesquero y los ajustes en las líneas de autobús adaptadas a la temporada baja o los detalles de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, que se celebrará este jueves en el Hotel Five Flowers con la presencia de destacados profesionales del sector turístico.

Cartel de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Baleares | Redacción

Además, se repasó la agenda cultural y deportiva de la semana, con la exposición La dona de Formentera en el món rural, el ciclo teatral Illa a Escena, la Mola BTT y la Bici Kids, entre otras actividades que consolidan el dinamismo cultural y social de la isla.