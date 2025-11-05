Óscar Portas: "Formentera no puede crecer más, pero sí en calidad y eso está ligado a nuestra gastronomía"

El Consell de Formentera, de la mano de la PIME, se ha presentado en la World Travel Market de Londres con la campaña 'De Formentera amb molt de gust' para impulsar las experiencias gastronómicas de la isla. Esta nueva acción promocional pone en valor la gastronomía local, los productos de proximidad y la historia de la isla como parte esencial de la experiencia turística. Por este motivo, en el programa 'Formentera al día' hablamos con sus protagonistas desde esta feria turística.

Formentera en la World Travel Market de Londres

"Formentera no puede crecer más, pero sí puede crecer en calidad y esto está ligado a nuestra gastronomía", ha asegurado Portas en los micrófonos de Onda Cero. Además, ha explicado que "esto es lo que estamos mostrando estos días al público británico". "El turismo británico está por debajo del 10%, pero es un mercado que nos interesa", ha asegurado.

Respecto a los esfuerzos por alargar la temporada, el presidente del Consell insular ha destacado que "se espera que el mes de octubre sea un éxito" gracias al turismo deportivo.

El conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, también ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. "En esta feria intentamos dar a conocer la isla a un potencial mercado para Formentera", ha subrayado. "Queremos que se consolide un producto que no solo sea de sol y playa", ha añadido.

Otras noticias

Además de la participación de Formentera en la World Travel Market de Londres, Formentera ha solicitado esta semana al Parlament balear el nombramiento de la delegación que defenderá ante el Congreso la reforma constitucional necesaria para contar con un senador propio.

A partir de este lunes, han entrado en vigor los nuevos horarios de invierno de la línea L2, del puerto de La Savina al faro de La Mola, con el objetivo de optimizar la conexión entre los principales núcleos de la isla y garantizar los servicios a los residentes en temporada baja.

Agenda cultural y deportiva

El domingo a las 10.30h se celebrará la carrera atlética de la Pujada a la Mola con salida y llegada en Es Caló, abierta a todas las categorías y con un nuevo recorrido de 8,6 kilómetros.

En deportes, la Sociedad Deportiva Formentera venció al Rotlet Molinar en el Municipal de Sant Francesc con un gol de Cristian Abreu al cuarto de hora de juego.