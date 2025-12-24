Hugo Martínez: “Se trata de regular y ordenar y no prohibir el deporte al aire libre”

El Consell Insular de Formentera ha aprobado durante su último pleno del año 2025 una ordenanza pionera que pretende regular la actividad física dirigida en parques urbanos, generando cierta preocupación entre residentes y posibles visitantes que no acabaron de entenderla muy bien.

Por ello, en el espacio Formentera al día de Más de Uno Ibiza y Formentera, el vicepresidente y conseller de Deportes, Hugo Martínez, ha aclarado que la nueva ordenanza "no busca limitar la práctica deportiva, sino ordenar el uso de los espacios públicos ante el aumento de actividades dirigidas organizadas sin control durante los meses de mayor afluencia".

La nueva ordenanza se votó en el último pleno del año de Formentera | Redacción

Concretamente, Martínez ha señalado, que el objetivo "es evitar agravios comparativos entre empresas, garantizar la seguridad de los participantes y permitir que los parques sigan siendo espacios compartidos, especialmente para el uso infantil" y que por ello "se habilitarán zonas concretas, se limitará el aforo y se exigirá que los monitores cuenten con titulación y estén dados de alta en el censo de actividades deportivas".

En este sentido, ha aclarado que la normativa regula actividades como yoga, pilates o movilidad articular y excluye aquellas que requieren condiciones especiales de seguridad, como las artes marciales, "para las que el Consell ofrece instalaciones específicas en el polideportivo" y ha concluido insistiendo en que "nadie va a ser sancionado por hacer deporte, solo a quienes se lucren ilegalmente, incumplan normas de convivencia o hagan un mal uso del mobiliario público".

Seguridad, formación, sanidad, pesca, agenda y deporte

El resto del programa Formentera al día de este 24 de diciembre de 2025 ha repasado otros asuntos de actualidad, como la reunión del presidente del Consell con la Asociación Española de Guardias Civiles para abordar la falta de efectivos y la necesidad de un complemento estatal, así como nuevas iniciativas de formación y empleo en el ámbito sociosanitario o la iniciativa para recoger juguetes para las familias de la isla por parte de Gent per Formentera.

Óscar Portas se reunió con con representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles para analizar su situación en la isla | Redacción

También se han destacado los buenos datos sanitarios con una fuerte reducción de las listas de espera, avances en sostenibilidad pesquera con el proyecto Remar2, el liderazgo de Ibiza y Formentera en esperanza de vida y una intensa agenda navideña marcada por actividades culturales, solidarias y deportivas, además del balance deportivo de la SD Formentera antes del parón navideño.