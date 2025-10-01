Formentera al día: el Consell se asegura dos millones de euros para mejoras en carreteras y el IES Marc Ferrer amplía su oferta formativa

El vicepresidente segundo y Conseller d’Economia, Territori i Infraestructures del Consell de Formentera, Javi Serra, ofrece un balance detallado de su trabajo al frente del departamento de urbanismo.

Inversiones autonómicas y mejoras viarias

La presidenta autonómica, Marga Prohens, anunció desde la isla que el Consell de Govern autorizó un convenio con el Consell de Formentera dotado con dos millones de euros para financiar mejoras en la red viaria insular. Esta cifra supuso un incremento de medio millón de euros sobre la dotación inicial a propuesta del diputado Llorenç Córdoba. La presidenta también destacó el trato especial a Formentera por la triple insularidad, poniendo en valor las inversiones previstas de más de 23 millones de euros en el ciclo del agua. El plan Illes en Transformació destina además más de dos millones a infraestructuras educativas, como la ampliación del IES Marc Ferrer, y tres millones al ámbito sanitario, que incluye la construcción de un nuevo centro de salud.

Modernización y transparencia con nuevos datos espaciales

El Consell de Formentera firmó un convenio de colaboración con el Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB) para desplegar la Infraestructura de Datos Espaciales de Formentera (IDEF). Este acuerdo está enfocado en la modernización de los servicios públicos, la transparencia y la planificación del territorio de la isla. La cartografía y la información geográfica pasarán a formar parte de la red interoperable de datos espaciales de Baleares, facilitando la consulta y combinación de datos clave como el Plan Territorial Insular, el catastro o las rutas verdes.

Pleno aprueba estudio para la accesibilidad en playas

El Pleno del Consell Insular aprobó por unanimidad una propuesta dirigida a mejorar la accesibilidad en las playas para garantizar el disfrute de los espacios públicos a personas con movilidad reducida. El acuerdo contempla la elaboración de un estudio técnico para evaluar las necesidades de adaptación y asignar la partida presupuestaria necesaria para la instalación de pasarelas hasta la orilla, zonas de sombra y elementos de apoyo al baño. Durante la misma sesión, fue rechazada una iniciativa del equipo de gobierno que solicitaba medidas urgentes ante la emergencia migratoria, pidiendo más financiación y coordinación interinstitucional, mientras que se aprobó la rehabilitación del camino de Sa Pujada.

Formentera se adhiere al Día Europeo de las Lenguas

El Consell de Formentera se adhirió a la conmemoración del Día Europeo de las Lenguas que se celebra cada 26 de septiembre desde 2001, promovido por el Consejo de Europa para fomentar el respeto a la diversidad lingüística. La institución insular, a través de su presidente, Óscar Portas, subrayó el valor del catalán como lengua propia de las Illes Balears. La adhesión persigue destacar que la preservación de la lengua es esencial para proteger el patrimonio y la riqueza cultural de la isla, animando a la ciudadanía a su aprendizaje.

IES Marc Ferrer amplía su oferta formativa 2025-2026

El Instituto de Educación Secundaria Marc Ferrer ampliará su oferta formativa para el curso 2025-2026 con certificados de profesionalidad y cursos de capacitación digital dirigidos a mayores de 16 años. La formación, que será gratuita y flexible, comenzará a mediados o finales de octubre y finalizará entre abril y mayo. Entre los certificados de nivel 1 destacan cocina y electromecánica de vehículos, mientras que en nivel 2 se ofrecen socorrismo y monitor de tiempo libre; además, se impartirá un curso de competencias digitales avanzadas de 60 horas.

Exposición arqueológica en el Faro de la Mola

Este jueves se inaugura en la sala de exposiciones del faro de la Mola la muestra "Pitiusas, Empúries y Ensérune: el viaje posible. Una experiencia virtual", fruto de la colaboración entre el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera y el Consell Insular. La exposición forma parte del proyecto InterMedit que impulsa la Associació d’Amics del museu con el apoyo de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. El objetivo principal es poner en valor el patrimonio arqueológico compartido entre Baleares, Cataluña y Occitania mediante una experiencia virtual.

Triatlón y resultados deportivos en el fútbol

Este sábado se disputará la decimoprimera edición del Triatlón Isla de Formentera, con salida desde Es Pujols y categorías Sprint y Olímpic, ambas puntuables para el Campionat de Balears de Triatló Olímpic. En el ámbito futbolístico, la Sociedad Deportiva Formentera sufrió una derrota por tres goles a uno en su visita al campo del filial del Real Mallorca en Tercera Federación. El equipo rojinegro jugará su próximo partido en casa, en el Municipal de Sant Francesc, recibiendo al Platges de Calvià con el objetivo de sumar puntos y mejorar su posición en la tabla.

Actividades por el Día Mundial del Turismo

El Consell de Formentera organizó varias actividades gratuitas y para todos los públicos el pasado sábado para conmemorar el Día Mundial del Turismo. La programación incluyó una clase de yoga en la playa de es Pujols por la mañana, seguida de una degustación de productos locales en la Oficina de Turismo. La jornada concluyó por la noche con una observación astronómica en el Camp Municipal d’Esports, donde los asistentes pudieron contemplar planetas y nebulosas mediante telescopios.