Zapico (IU): "qué hace la izquierda para que las clases más humildes confíen en la ultraderecha"

El consejero de Vivienda del Gobierno de Adrián Barbón y coordinador de Izquierda Unida Asturias Ovidio Zapico cree que los socialistas "no ha habido un ápice de autocrítica" del resultado electoral de Extremadura. Ovidio Zapico considera un "descalabro" el resultado del PSOE extremeño y llama la atención sobre los votantes de clase trabajadora que votan ultraderecha. Hay que analizar "qué estamos haciendo en la izquierda cuando una parte importante de la clase trabajadora, de la gente más humilde y de los colectivos vulnerables están confiando en la ultraderecha". El dirigente de IU señala que "no estamos dando satisfacción a necesidades de la clase trabajadora". Esa es la reflexión que debe hacer la izquierda, concluye Zapico.

Zapico añade que el PP cometió una "irresponsabilidad" al adelantar las elecciones que, señala, “han ensalzado” a Vox. Sí ve que la izquierda a la izquierda del PSOE, en alusión a Podemos, sí plantea que "el trabajo unido ofrece buenos resultados".