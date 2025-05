Zahara: "Nos metemos presión por una perfección que no vamos a alcanzar, porque no existe"

Hoy me acompaña una mujer cuyo arte se hace presente casi en cualquier formato. Es actriz, cantante, escritora, compositora... Durante sus más de 20 años de trayectoria ha sido santa y, a la vez, ha logrado deconstruir los insultos más despectivos, para hacer de ellos una oda a la libertad.

Capaz de fluctuar entre el papel de alienígena y el de astronauta, Zahara Gordillo siempre será aquella chica que perdió el avión. Defensora de un feminismo cada vez más necesario, podríamos decir que es nuestra "Portugal particular". Y no lo decimos nosotros, la etiqueta se la ha puesto un muy buen amigo de esta cafetería particular nuestra que le ha puesto la guinda a esta charla en la que se pone en valor la vida tranquila de un pueblo pequeño: "Tenemos que hacer un ejercicio muy grande para ponerle freno al ritmo en el que va al mundo".

La cantante defiende, en Onda Cero, pararnos un poco y agradecernos lo que estamos haciendo como gesto para cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos: "No pararnos a agradecernos las cosas pequeñas que conseguimos, nos lleva a castigarnos por lo que no logramos y creo que es al revés". También hablamos de la maternidad como esa "garrapata" que instala, en el cerebro, nuevos miedos "que ya no puedes quitarte nunca" y de las libertades conseguidas para las mujeres, amenazadas, en la actualidad, por un movimiento contrario que, cada vez, gana más terreno: "El problema es que ahora se saca pecho del machismo".

La artista ubetense irrumpe en el recinto ferial Luis Adaro, de Gijón, para unirse al festival Vibra Mahou Fest, con una faceta, hasta ahora, inexplorada por su público: "Me hecho amiga de mis problemas a través del humor".