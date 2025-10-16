Compagina su trabajo como creadora con la labor de conferenciante en instituciones especializadas, corporaciones locales y colegios. Ha colaborado con el Instituto Cervantes en Estocolmo, Utrech o Casablanca.

Desde hace años centra buena parte de su actividad en el trabajo con distintas comunidades educativas del Principado.

Su producción suma más de 200 títulos. Libros que se han publicado además de en España, en Estados Unidos, Japón, China, Corea, Portugal, Francia, Italia, Grecia o Polonia. También en varios países iberoamericanos.

Uno de los libros que nos recomienda Violeta Monreal Díaz | Violeta Monreal Díaz

Le hemos pedido que elija dos de sus títulos para conocerla. Nos ha recomendado: “Madres del mundo” e “Imperfectas”.

Recibió en diciembre 2002 el Premio del XXVI Salón del Libro; y el Premio CCEI a las mejores ilustraciones en 2011 con “Pintores muy, muy importantes”.

Desde diciembre de 2012 un colegio público de Castilla y León lleva su nombre. Es el CEIP Violeta Monreal de Zaratán, en Valladolid.