Villalba: “Sé lo que significa”

Fran Villalba lleva poco tiempo en Asturias, pero el suficiente para saber la transcendencia del encuentro del sábado: “Ya había escuchado antes cosas del derbi, desde que llegué. Dirigentes y compañeros ya me dijeron lo que era el derbi y lo que suponía para el club y la afición. Desde el primer momento sé lo que significa”.

Por si le quedaba alguna duda, la semana se la está quitando: “En el vestuario se vive como una semana diferente, especial para todos. La afrontamos con mucha ilusión y ganas de que lleguen los tres putos. La rivalidad es especial para todos y para mí. Llevamos tiempo sin ganar un derbi y el sábado es una buena ocasión para hacerlo”.

Para conseguir esa ansiada victoria los rojiblacnos tienen claro lo que deben hacer: “Tenemos que competir al 100%. Estamos tranquilos, con muchísima confianza. Todo va a ir bien, como tenemos previsto desde que empezamos la semana”. Y sobre todo ser fieles a sí mismos: “Tenemos que hacer nuestro fútbol, como todo el año. El partido es largo. Los capitanes nos meten en el contexto del derbi, sobre todo a los nuevos. Ya estamos metidos, pensando en el sábado, sabemos la rivalidad y lo que supone. Tenemos que estar tranquilos, con ilusión y ganas”.

No tener a la afición en la grada es una pena. Villalba apuesta por dedicarles el triunfo estén o no en el estadio: “Es lo más importante. No vamos a tener a toda nuestra gente, pero seguro que va a haber gente apoyándonos. Nosotros les vamos a brindar esa victoria que tanto esperan. Poco a poco se va a notar el ambiente, sobre todo mañana, cuando vengan a vernos entrenar, se va a caldear el ambiente”.

En lo deportivo, Diego Mariño se ejercitó junto al resto de compañeros, con absoluta normalidad y estará disponible para el encuentro, al igual que Guille Rosas. No será el caso de Cristian Rivera que sigue con los problemas de lumbalgia y se perderá el derbi.