Vía libre para un parque de baterías en San Esteban de las Cruces

Vía libre para un parque de baterías en Oviedo. La Consejería de Medio Ambiente y formula informe de impacto ambiental favorable para la implantación de las plantas de almacenamiento energético mediante baterías en San Esteban de las Cruces. El proyecto de Atlántica Energía Sostenible no necesitará evaluación de impacto ambiental ordinaria porque no hay efectos adversos significativos. Sí exige un plan de autoprotección, detectores de gas y una red de hidrantes o depósitos de agua.

Serán tres plantas con una capacidad de almacenamiento de 60 megawatios/hora y una autonomía de 4 horas. Se conectará a la subestación de San Esteban mediante línea subterránea de alta tensión. Habrá 72 contenedores ubicados en un área de casi 90.000 metros cuadrados sobre una antigua cantera de extracción de arenas. Esta condición ha sido determinante para su viabilidad, ya que permite al proyecto acogerse a las excepciones de la moratoria regional sobre este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable, al tratarse de terrenos mineros en situación de degradación que no han culminado su restauración.

El proyecto ha contado con la oposición de más de un centenar de particulares y de la Coordinadora Ecologista de Asturias.