Vendió varios productos a domicilio, trabajó como camarera de piso en un hotel de Llanes y como administrativa en la empresa familiar.

Fue profesora de corte y confección y en plena burbuja, fundó una empresa inmobiliaria. Defiende trabajar siempre para hacer realidad las oportunidades y no esperar simplemente a que lleguen.

Esa empresa inmobiliaria, a la que da nombre (Veri Corral Inmobiliaria) fue su último proyecto laboral. Tiene actualmente sedes en Llanes, Ribadesella, Oviedo, Gijón y Madrid.

Ella se jubiló en 2023 y ahora son sus hijos, Daniel y Borja, los que están al frente. Sigue pendiente de lo que pasa en la empresa y presume de poder darles consejo porque la experiencia la avala.

Veri Corral con el equipo de la inmobiliaria que fundó y lleva su nombre | Veri Corral

Mujer luchadora, nada se le puso por delante. Cuando llegaron las redes sociales, aprendió a manejarlas. Cuando la informática era necesaria, se formó en ese campo. Su labor y dedicación la ha convertido en toda una referencia en el sector.

En la actualidad la marca Veri Corral se ha convertido en una “boutique inmobiliaria”, un nuevo concepto en el sector. La principal diferencia con el sistema de trabajo tradicional estriba en la comunicación. Las inmobiliarias boutique apuestan por la comunicación cara a cara con el cliente.

En 2023 recibió el Premio Mujer del Ayuntamiento de Llanes en la categoría de ‘trayectoria en el ámbito laboral y emprendedor’.