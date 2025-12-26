La Unión de Consumidores advierte de los peligros que conllevan las compras 'online', de última hora

La unión de consumidores de Asturias despide el 2025 con cinco millones de euros recuperados para sus asociados. Un diez por ciento más que el año anterior. En su mayoría, y según el presidente de la unión de consumidores de Asturias, derivados de los engaños y abusos del conocido como el cártel de los coches, donde han recuperado, para sus socios, más de 300 mil euros; las cláusulas hipotecarias abusivas, que les ha llevado a recuperar más de dos millones y medio; las llamadas tarjetas revolving o el phishing.

Dacio Alonso señala también, como uno de los hitos principales de este año, el paso adelante del ayuntamiento de Oviedo en la demanda histórica, por parte de los consumidores, de introducir comida y bebida, en espectáculos y conciertos, con cartelería instaurada, durante la última edición de las fiestas de San Mateo, en la carpa de La Ería, donde informaban del derecho de los asistentes a entrar con productos adquiridos fuera del recinto.

Sobre las fiestas navideñas, en particular, y la situación actual, en general, Alonso pone el acento en la ciberdelincuencia como el foco principal de reclamaciones. Es necesario prestar atención, concluye, a las compras online, verificando las páginas de compra y siendo cautelosos con las compras. Señala que precisamente por ese incremento repentino de la demanda, los precios se disparan, en automático, y de forma injustificada, entre un 10 y un 20 por ciento.

Entre las acciones de éxito de estos doce meses, desde la UCE destacan también el haber recuperado hasta 130 mil euros, por reclamaciones a compañías aéreas, o los 150 mil recuperados, por contratos anulados de ventas a domicilio a personas mayores. En muchos casos, afirma Dacio Alonso, nuestros mayores se ven embaucados en la compra de productos que ni necesitan y que superan, con creces, los ingresos de sus pensiones.