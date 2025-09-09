Los trabajadores asturianos podrán elegir atención en mutuas por enfermedades traumáticas en octubre

Los trabajadores con una patología traumática podrán ser atendidos en mutuas en Asturias a partir de octubre. Sanidad del Principado y la Seguridad Social han firmado un convenio para hacer realidad lo anunciado hace unas semanas: que los trabajadores no tengan que esperar a ser atendidos en la sanidad pública porque serán tratados en mutualidades laborales.

La consejera de Salud Concha Saavedra precisa que no es para accidentes sino para enfermedades traumatológicas. El trabajador decidirá si es tratado por profesionales de la mutua. El alta y la baja laboral dependerá del médico. El sistema será para ciertas patologías, indica Saavedra, relacionadas con afecciones de rodilla, espalda u hombros. En las próximas semanas se trabajará en crear un “visor” para que el SESPA examine la evolución del tratamiento del enfermo y, una vez que esta herramienta esté confeccionada, ya se podrá optar por la atención en una mutua.

Asturias firma el tercer convenio de este tipo tras Cataluña y Baleares. El secretario de Estado de Seguridad Social Borja Suárez señala que es una medida beneficiosa, apoyada por los agentes sociales y que responde a la evolución al alza del mercado de trabajo. El convenio incluye una comisión de seguimiento y tendrá una duración de tres años.