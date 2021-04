LG tira la toalla y dejará de fabricar móviles

ciberradio noticias

Lg ha confirmado a su junta de accionistas la intención de parar de desarrolar móviles. Lo que significa que LG abandona la industria de los smartphones tras varios años en pérdidas, una menor influencia y productos que n o competían contra los Samsung, Apple o Xiaomi .

La noticia se ha confirmado con un comunicado enviado por la compañía, en el que se apunta que "este movimiento permitirá a LG dedicar más recursos a otras áreas en crecimiento , como componentes de vehículos, dispositivos conectados, smart homes, robótica, inteligencia artificial y soluciones y servicios B2B".

LG es líder en fabricación de pantallas OLED y uno de sus productos estrella en la tecnología de consumo es el televisor, donde su negocio sigue al alza y sólo Samsung es competencia directa.

La fecha efectiva del cierre del negocio móvil está prevista para el 31 de julio de 2021

Esta salida de la industria del smartphone significa que no se fabricarán más móviles con el nombre LG, pero no que la empresa surcoreana no siga trabajando en tecnologías para este entorno, "como el 6G".