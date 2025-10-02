Con la edición limitada de 50.000 botellas, elaboradas junto a los llagares La Llarada, Muñiz, Trabanco y Fonciello, se busca financiar la plantación de 1.000 manzanos de variedades amparadas por la Denominación de Origen. Estos árboles crecerán en terrenos que el Principado cederá en Somao (Pravia), contribuyendo a la recuperación del paisaje agrícola asturiano.

El proyecto, definido por los hosteleros como una “sextaferia” solidaria, no solo protege el medio rural, sino que también genera territorio y futuro en un contexto marcado por la devastación de los incendios. La botella solidaria, ya disponible para la venta, convierte cada brindis en una acción a favor del campo asturiano.

Este tipo de iniciativas van de la mano también con el reto demográfico, porque dan vida a las zonas rurales y fomentan el crecimiento y el empleo en los núcleos más desfavorecidos.

El compromiso de Tierra Astur con la sostenibilidad se manifiesta en la certificación con el sello Biosphere Certified para su sidrería Poniente, la cual acredita prácticas de gestión responsable y alineadas con la Agenda 2030. Esto incluye el uso de productos de kilómetro cero, la gestión eficiente de recursos, la reducción de residuos y fomento del reciclaje, la conservación del agua y la eficiencia energética, y la formación del personal en sostenibilidad.

La empresa entiende la sostenibilidad como un proceso constante, impulsando la mejora continua para minimizar su huella de carbono y ofrecer una experiencia en la que tradición y sostenibilidad coexisten de forma natural.